In Commissione il fotovoltaico a Carpinello

La società agricola Guidi, con sede a Roncofreddo, nel Cesenate, intende costruire un impianto fotovoltaico su un terreno in via Narsete, a Carpinello. La delibera con le specifiche dell’intervento – del quale è in corso il processo autorizzativo – è stata presentata ieri in commissione consiliare. L’impianto è composto da 13.716 moduli fotovoltaici da 715 Wp, per una potenza complessiva di 9.806,94 kWp (chilowatt picco) su un terreno agricolo di 8,1 ettari; i pannelli fotovoltaici saranno montati su strutture di sostegno in acciaio zincato a caldo e ancorate al suolo. Non è prevista l’esecuzione di scavi, si legge in delibera, "di profondità significativa". Nella seconda commissione si è discusso rapidamente di variazioni di bilancio: la principale è da 300mila euro dallo Stato per i minori non accompagnati.