In commissione il ‘perimetro urbanizzato’ La commissione urbanistica di Forlì si è riunita per definire il perimetro del territorio urbanizzato, in vista dell'approvazione al prossimo consiglio comunale. Si discute l'incidenza delle norme speciali di salvaguardia sulle aree alluvionate e la necessità di correggere eventuali errori nella mappa urbanistica.