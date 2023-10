In Comune a Civitella stasera la presentazione del progetto Cyber

Gli Istituti Comprensivi di Civitella e della Valle del Montone presentano stasera, alle 20.30 nella sala del consiglio comunale di Civitella, il progetto di comunità in rete ‘Cyber. Cura l’in-formazione per il benessere della relazione’. Interverranno l’assessora alle politiche educative di Civitella Stefania Marchi e la dirigente scolastica dell’Ic di Civitella Giovanna Tarantola. Seguiranno le relazioni di Antonio Citro, dirigente Ic Valle del Montone, su ‘I patti educativi di comunità e la reti di scuola: il modello Creiamo Comunità’; di Antonio Ozzimo del Servizio di psicologia scolastica Icvm su ‘Psicologia e scuola presidi educativi di crescita. Il progetto Cyber’; infine di Christian Franceschini dell’Università di Parma su ‘Minori e famiglie dentro le tecnologie: prospettive per la salute e il benessere’.

o. b.