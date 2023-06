In consiglio comunale la protesta dei cittadini

Il consiglio comunale si è riunito per parlare dell’alluvione, al termine di una lunga serie di punti all’ordine del giorno per scostamenti di bilancio vari e assortiti. Il tutto davanti a un centinaio di cittadini interessati e non sempre seduti e ‘buoni’, con la presidente del consiglio comunale che ha dovuto alzare la voce più volte.

"Abbiamo avuto una devastazione senza pari – ha esordito il sindaco Gian Luca Zattini nelal sua relazione –, ma soprattutto abbiamo avuto tre morti. Dobbiamo riuscire a ridare a decine di migliaia di cittadini il piacere di stare nella loro casa e nella loro città. I primi protagonisti del dopo alluvione sono stati i quartieri, i cittadini; gli stessi membri della protezione civile nazionale si sono complimentati per la capacità di reazione della città. Abbiamo avuto decina di migliaia di cittadini coinvolti, centinaia di attività cancellate. Le nostre colline sono state devastate e anche questo ci coinvolge. Abbiamo aziende agricole interamente azzerate, non abbiamo idea di dove posizionare le asportazioni di fango da questi territori. Abbiamo circa 200 km di fossati che andranno ripristinati, lavoro che bisogna assolutamente fare prima dell’autunno. Si è costruito in zone dove era meglio non costruire. Dobbiamo ripensare alle strutture: per esempio un danno enorme, in questa situazione, l’ha fatto il Canale Emiliano Romagnolo".

Un resoconto di quanto avvenuto che ha toccato anche le relazioni con il Governo. "Sono andato in delegazione – ha spiegato il sindaco –. Devo dire che la risposta è stata di interesse per poter risarcire il 100% dei danni da parte della premier Meloni. Soldi che speriamo arrivino presto. Noi a Forlì siamo già esposti per lavori con 8 milioni di euro, ma ci sono Comuni più piccoli che non hanno più soldi anche per i lavori di somma urgenza".

Si sono poi tenuti i question time da parte del Pd e dei Cinque Stelle, riguardanti alcuni punti in particolare, come il deposito dell’archivio dei documenti urbanistici, che non pochi problemi sta creando per le pratiche edilizie, oppure sulla situazione del Parco urbano. I danni alle aree verdi della città ammontano, a una prima stima fatta dagli uffici, a circa 4 milioni di euro, come riportato dall’assessore Giuseppe Petetta. Poco a confronto degli oltre 30 milioni di euro stimati per il ripristino della rete stradale cittadina interessata dal disastro, a cui si sommano i 10 milioni di danni dei depositi museali.

Vari gli interventi dei consiglieri comunali al dibattito: molto applaudito dal pubblico, anche se non si potrebbe da regolamento, l’intervento del capogruppo del Pd, Hafi Alemani Soufian, che ha proposto l’allestimento di appositi uffici comunali nei quartieri alluvionati.

Matteo Bondi