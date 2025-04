In Consiglio il caso baby gang. Bartolini duro: "Sì a pene severe. Le tv? Metterle ovunque non si può"

Il caso baby gang torna d’attualità nel consiglio comunale di Forlì. Dopo i diversi episodi che si sono consumati negli ultimi mesi in città e nel territorio, culminati con l’arresto di una banda di giovanissimi di tre settimane fa da parte della questura (ragazzini accusati di rapine e furti e, in un caso, anche di violenza sessuale), in municipio è stato approntato un tavolo di discussione imperniato su un tema: come affrontare il disagio giovanile e gli episodi di violenza.

La molla è data da due question time di Movimento 5 Stelle e Partito democratico. E al termine del dibattito, l’assessore alla Sicurezza, Luca Bartolini, sottolinea: "Per controbattere l’emergenza si è investito molto sulle telecamere, anche se non possiamo metterle ovunque". Al momento sono 667 gli occhi elettronici attivi; altri 50 sono in arrivo. Un centinaio vigilano sui parcheggi, un’ottantina nei parcheggi, oltre 120 sulle principali arterie e 230 nel centro storico.

Tornando alla discussione, Bartolini informa il Consiglio che "contro i delinquenti in erba adotterei la linea dura: pugno di ferro e pene severe". Le zone più colpite e attenzionate dalla polizia locale sono Vecchiazzano e Ca’ Ossi; in uno degli ultimi episodi una trentina di giovani si sarebbe intrufolata in un centro sportivo imbrattandolo usando estintori e rovesciando fusti d’olio.

La pattuglia accorsa è riuscita a identificarne una decina: "Se presi in flagranza andrebbero puniti severamente", rimarca Bartolini. Nell’ultimo mese, aggiunge Bartolini, in seguito ai controlli mirati messi in campo "sono stati anche segnalati alla prefettura alcuni giovani per consumo di sostanze stupefacenti".