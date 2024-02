In difesa della Costituzione (e della democrazia) Nasce a Forlì il gruppo ‘Costituzione e democrazia’ per contrastare i disegni di legge sul premierato e l’autonomia differenziata. Il gruppo promuove azioni di informazione e dibattito per evitare la concentrazione del potere e la creazione di disuguaglianze sociali e territoriali.