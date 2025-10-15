In dirittura d’arrivo: "Ciclodromo, presto sarà aperto a tutti"

Il nuovo ciclodromo comunale è entrato nei temi del consiglio comunale di ieri attraverso un question time portato dal capogruppo della Civica Forlì Cambia, Leonardo Gallozzi, che chiedeva all’assessore allo sport, Kevin Bravi, anch’egli espressione della stessa lista, a quale punto fosse l’affidamento della gestione della struttura.

Come anticipato già al momento dell’inaugurazione, l’assessore ha ricordato come "siano in corso interlocuzioni con un ente di promozione dello sport che possa garantire l’apertura della struttura anche alle persone a libero ingresso".

L’assessore ha riconosciuto come anche la costruzione dello stesso ciclodromo sia stata una corsa ad ostacoli: "Pensato nel 2018 dall’allora assessora Sara Samorì, all’interno della giunta Drei – ha ricordato in aula – è stato poi ripreso dal mio predecessore, Daniele Mezzacapo".

Bravi ha anche rammentato come la struttura sia una delle pochissime in Italia di questo tipo e che si sta progettando per ampliare l’offerta "per farlo diventare un vero punto di riferimento per il ciclismo".

E’ intervenuto anche il capogruppo del Partito democratico, Alessandro Gasperini, che ha ribadito: "Quando i temi lo consentono diamo il giusto merito – ha ribadito –, così come siamo d’accordo che un’opera pensata nel 2018, sia poi stata completamente bloccata dall’ex vicesindaco Mezzacapo. Ora, siete riusciti a completarla".

Matteo Bondi