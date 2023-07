In equilibrio sulla diga Loreni tenta l’impresa

di Oscar Bandini

Sarà il funambolo italiano di fama europea Andrea Loreni specializzato in traversate a grandi altezze a impreziosire l’anteprima della 32ª edizione del Festival di arti performative ‘Di Strada in Strada 2023 - Innovative Tradizioni’ (in programma il 11-15 agosto) organizzato dalla Pro loco Santa Sofia Aps in collaborazione con Atlantide Soc. Coop. con la sua camminata su un cavo sopra la diga di Ridracoli sabato 22 luglio alle 18.

Uno spettacolo mozzafiato quello che Loreni, laureato in filosofia teoretica, che pratica la meditazione zen, formatore e speaker, proporrà sopra la diga di Ridracoli ‘il Gigante buono della Romagna’, una spettacolare camminata su un cavo lungo 410 metri ad un’altezza di circa 140 metri, impiegandointorno ai 45 minuti di tempo per attraversarla.

"A Ridracoli l’impresa è unica: oltre ad essere la più lunga camminata al mondo realizzata con contrappesi umani – precisano gli organizzatori – si tratta anche di un record personale di lunghezza dell’artista Loreni, che andrà a superare la distanza di 350 metri percorsi in occasione della traversata del 2022 a Frassinetto (Torino) a 300 metri. Loreni infatti attraverserà il cielo sopra la diga in equilibrio su un cavo in Dyneema (fibra sintetica resistente fino a 15 volte di più di un cavo d’acciaio, appositamente realizzata dalla ditta Novarese Gottifredi Maffioli), con i suoi tecnici appesi davanti e dietro di lui per tendere e stabilizzare il cavo.

"Le camminate in location come questa – commenta Loreni – danno una spazialità tutta particolare; una maggiore sensazione di unità uomonatura e una maggiore ampiezza di orizzonti. L’acqua e l’aria saranno gli elementi centrali di questo evento, da cui spero di trarre lezioni di leggerezza e fluidità, capacità di adattamento e pacatezza".

Loreni è conosciuto in val Bidente dove ha eseguito le sue prime performance come artista di stradafunambolo proprio a Santa Sofia sempre in occasione del Festival ‘Di Strada in Strada’ ed anche a Villa Rossi di Civitella nell’azienda Poderi dal Nespoli in occasione del Festival di narrazione ‘Mosto’. L’impresa sarà accompagnata, da una performance musicale, composta appositamente per l’occasione, del compositore e pianista internazionale Cesare Picco che, con la sua eleganza, intensità e potenza interpreterà musicalmente la traversata, creando in diretta la colonna sonora dell’evento.

La traversata funambolica unirà idealmente e fisicamente i due comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna, su cui sorge l’invaso, e sarà visibile da ogni punto della diga. Il luogo sarà raggiungibile esclusivamente a piedi partendo dalla biglietteria della diga. Prima e dopo la performance, l’evento sarà allietato dalla Fantomatik Orchestra, famosissima marching band, che intratterrà gli intervenuti con virtuosismi musicali di fiati e percussioni, marciando a ritmo sul muro della diga. Saranno a disposizione food truck che serviranno specialità enogastronomiche, combinando cucina tradizionale e moderna.

Il programma prevede: dalle 18 ingresso e sottofondo musicale; 18.30 – 19.30 Fantomatik Orchestra marching band; 19.30 – 20.15 traversata di Loreni e concerto di Cesare Picco; 20.15 – 22 Fantomatik orchestra marching band. In caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia o vento forte) l’evento si terrà domenica 23 luglio 2023 alle ore 18. Biglietti: ingresso gratuito fino a 12 anni – dai 13 anni ingresso 15 euro (acquisto biglietti: https:academy.jumpgroup.itdistradainstrada).