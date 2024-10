In equilibrio sulle emozioni. Solidarietà giovane a teatro: "I ragazzi, tra social e realtà"

Una serata di giovani rivolta ai giovani. Perché, come ha etto il vice direttore di Confcommercio Forlì, Fabrizio Vimari, "solo i giovani possono parlare e farsi capire dai giovani". Appuntamento sabato alle 21 al teatro Giovanni Testori, per l’annuale serata di raccolta fondi di ‘Un’altra storia’, associazione di promozione sociale nata nel 2018 che si occupa di bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne, orientamento, formazione professionale, sostenibilità e sicurezza con uno spettacolo teatrale per i ragazzi delle scuole ma non solo.

Titolo dello spettacolo ‘Equilibri precari’; con il contributo di Confcommercio e dei suoi giovani imprenditori, la serata sarà condotta in collaborazione con Billover 3.0 di Roma attraverso la direzione del "regista delle emozioni", Michele Massimo Casula che, con un programma che verrà svelato solo pochi minuti prima dell’inizio, metterà in scena sei ‘unflencer’ – giovani informatori under 30 che sui social parlano di storia, cultura e sociale – in un salotto di artisti che dovranno emozionare. "Siamo arrivati al terzo anno di questa raccolta fondi – spiega Valentina Vimari, presidentessa di ‘Un’altra storia’ –. Gli obiettivi della serata saranno tre: parlare di social ai ragazzi, raccogliere fondi per le iniziative della nostra associazione e portare le persone all’uscita della serata ad essere non angosciate ma liete. Parlare del sociale è difficile anche perché non sempre si viene ascoltati, così abbiamo pensato di creare uno spettacolo dove, grazie ad artisti di grande talento, gli argomenti pesanti possano diventare un testo leggero che ci permetta di riflettere, ricordandoci che il teatro è magia e spesso aiuta a migliorare la vita. Il tutto facendo emergere le emozioni dei ragazzi, perché se conosci te stesso e trovi appunto il tuo equilibrio, puoi riuscire ad affrontare con più consapevolezza e sicurezza il mondo della scuola e del lavoro".

Sei gli artisti che si esibiranno: Emanuela Suanno, Eleonora Pastorelli, Tony Buongrazio, Emanuela Cappello, Mariacaterina Mambretti e Luca Pitocchi. Il tutto verrà legato ai tragici eventi dell’alluvione del maggio 2023. "Allora gli Unflencer vennero in Romagna – prosegue la presidentessa – a dare una mano e fu in quell’occasione che nacque ‘Storie di Romagna’, 18 racconti sui social di persone, famiglie e aziende colpite da quel disastro. Con ‘Un’altra storia’ aprimmo una raccolta fondi, che portò quasi 20mila euro con il contributo di Confcommercio. E a questo proposito sabato in anteprima a, Testori alla presenza delle persone di cui sopra, proietteremo un cortometraggio dal titolo ‘Un passo alla volta’ che porteremo poi nelle scuole di molte città italiane da cui dovrà trasparire questo messaggio: non saranno immagini solo di fango, tristezza e devastazioni ma dovrà passare il messaggio che anche grandi tragedie possono essere trasformate in opportunità per reagire alle avversità della vita".

Alla serata si entrerà solo con un pass che si potrà ritirare solo dopo aver effettuato un bonifico di 35 euro a favore di ‘Un’altra storia Aps’. Informazioni e prenotazione del pass telefonando al 338-6650737.

Stefano Benzoni