In Fiera apre Expo Elettronica, presenti duecento espositori

Torna alla fiera Expo Elettronica, in programma domani e domenica con duecento espositori da tutta Italia. La mostra mercato si divide idealmente in quattro macro settori: informatica, consumer (piccoli elettrodomestici, home entertainment, gadget, illuminazione led e basso consumo), ‘Do it yourself’ (componenti, domotica, schede, microcircuiti, home security, minuteria per la programmazione, l’autocostruzione e la riparazione) e vintage: il mercatino dell’usato con prodotti a cavallo fra analogico e primi bit, ideali per collezionisti. Per gli amanti di Hi-Fi e buona musica, mostra mercato del disco e cd promossa da ‘Mostra del disco’, che porta in fiera espositori di vinili, cd e dvd vintage e da collezione. Ingresso 5 euro, valido per tutti i settori, orario 9-18.