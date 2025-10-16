In Fiera arriva ‘Vitamina D’. Due giorni dedicati a disabilità, inclusione e cooperazione

Una fiera che nutre la comunità come i raggi del sole. Sabato 18 e domenica 19 la Fiera di Forlì ospiterà la prima edizione di ‘Vitamina D’, due giornate dedicate a inclusione, disabilità e cooperazione, promosse dalla Cooperativa Sociale Kara Bobowski di Modigliana, dal 1992 impegnata ad aiutare le persone con disabilità. L’evento nasce nell’anno internazionale delle Cooperative, che ha come filo conduttore il tema ‘Le cooperative costruiscono un mondo migliore’, e riunisce 24 realtà non profit provenienti dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Modena. Ospite speciale un gruppo dalla Lituania, partner dell’ente organizzatore.

Come la vitamina D è essenziale per la salute fisica, così la diversità è vitale per quella sociale ed economica. L’ingresso all’evento è gratuito, così come gli stand messi a disposizione delle organizzazioni partecipanti, che presenteranno prodotti e manufatti realizzati da persone con disabilità nei laboratori socio-occupazionali e nei centri diurni. Il programma è ricco di incontri e attività.

Sabato 18 l’apertura ufficiale, alle 10.45, è affidata all’incontro ‘La mobilità in Europa: un’opportunità per tutti’, dedicato ai giovani e inserito tra gli Erasmus Days 2025, con testimonianze di ragazzi che hanno svolto esperienze di volontariato o tirocinio all’estero.

Nel pomeriggio si parlerà di autonomia abitativa e percorsi di indipendenza e l’associazione Sintonia proporrà alle 15 un laboratorio musicale con la Tam Tangram Band. Tra gli appuntamenti più attesi anche il confronto ‘L’impatto della fragilità’, alle 16.30. con la partecipazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism), la cooperativa Paolo Babini e L’Accoglienza e gli incontri su pet therapy, giochi da tavolo e attività creative.

Domenica 19 la giornata inizierà alle 10.30 con la dimostrazione di baskin, la pallacanestro inclusiva, e continuerà alle 14 con la band Rulli Frulli, in arrivo da Finale Emilia. Alle 15.40, è in programma l’incontro ‘Scoprire la propria unicità’ promosso da Solidarietà Intrapresa e alle 17 si prosegue con ‘Abiti second hand in passerella’, sfilata a cura dell’associazione Gad di Modigliana. Ampio spazio anche alla parte laboratoriale, vera anima della fiera: si potrà mettere le mani in pasta, in senso letterale e figurato, con attività di ceramica, carta pesta, carta marmorizzata, argilla e tessitura, oltre ai giochi da tavolo adattati, decorazioni di lampade, pittura su cornici e stampa su borsine. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi, associazione Gad, Fondazione Falanga per l’autismo, Conad Modigliana e La Bcc ravennate forlivese e imolese.

Valentina Paiano