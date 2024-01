In Fiera torna Sapeur. Attesi oltre 200 espositori

Un viaggio tra le regioni, alla scoperta dei sapori e dei profumi della migliore gastronomia italiana: questo weekend, da oggi a domenica, nei padiglioni della Fiera, prende il via la 21ª edizione di Sapeur. Tra le proposte anche aree dedicate all’alimentazione sana e naturale con l’esposizione ‘Il cibo è salute’, andando alle radici della produzione agroalimentare con la sezione ‘Le vie del verde’ dedicata a giardinaggio, arredo e orticoltura hobbistica e l’Happy Beer Festival: uno spazio dedicato ai birrifici artigianali italiani ed esteri. In tutto in fiera allestiranno oltre 200 espositori.

A Sapeur si abbinerà la 9ª edizione di Forlì Wine Festival, il padiglione dedicato all’enologia. Presenti le migliori cantine e aziende vitivinicole italiane, con oltre 200 varietà di vini tra bianchi, rossi, rosati, frizzanti e passiti; un’alleanza con un settore in costante fermento, nata come naturale prosieguo di una scelta incentrata sulla qualità e tipicità dei prodotti agroalimentari da valorizzare. La manifestazione è arricchita da una selezione dedicata ai distillati e ai liquori: produzioni di nicchia e utilizzo di materie prime completamente naturali derivanti da infusioni, distillazioni di erbe locali e frutti, sono alla base delle degustazioni proposte per questa edizione: dai brandy alle migliori grappe, dalla vodka al gin, fino alle acqueviti. Per il pubblico la possibilità di scoprirli in un percorso di degustazioni illimitate al costo di 12 euro, ricevendo in omaggio un calice e una tasca personalizzata. Tra gli eventi collaterali c’è la presentazione del libro ‘I dolci al tempo di Caterina Sforza’ che l’autrice Cecilia Milantoni che proporrà in collaborazione con l’Archeo Cuoca Claudia Fanciullo, uno show cooking con degustazioni gratuite, per i visitatori, di alcune ricette riportate nel libro; da non perdere anche lo show cooking archeologico ‘Arkeogustus’.

Previsto anche il grande show dei Moka Club, stasera dalle 20.30 alle 23, quando fra effetti speciali e canzoni dagli anni ‘70 ad oggi ci si potrà scatenare a ritmi di discomusic, dance e le hit più famose.

Oggi Sapeur è aperto dalle 14 alle 23 (biglietto unico 3 euro); domani dalle 10 alle 22.30 e domenica dalle 10 alle 20. Fatta eccezione che per la giornata inaugurale il biglietto è di 8 euro, ridotto a 6 euro se si usa il coupon scaricabile dal sito www.sapeur.it. Entrano gratis bambini sotto ai 12 anni; percorso degustazione vini 12 euro.