"In gara pochi sindaci di centrodestra? Non c’è nessun caso"

"Si tratta di una giornata un po’ particolare emersa dalle carte polverose della storia, ma che ci aiuta tutti a capire che ricordare è importante". Lo ha sostenuto il sindaco di Predappio, Roberto Canali, alla guida di una giunta di centrodestra, salutando gli intervenuti alla manifestazione ‘La partita delle bocce rosse fra sindaci della Romagna’. Per il sindaco padron di casa "il fatto che la giunta e il sindaco di Fiumana di allora, in maggioranza repubblicana, chiusero il Comune quel 15 aprile 1923 per non accogliere il presidente del Consiglio Benito Mussolini fu un atto fortemente simbolico, che trasformò perfino la storia locale: il comune di Fiumana fu soppresso e annesso a Predappio Nuova". Insieme ad Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale di Forlì, Canali era l’unico rappresentante dei comuni di centrodestra del territorio provinciale. E spiega così l’assenza dei colleghi, per esempio di Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca, Portico e Tredozio: "Non voglio giustificare nessuno, ma il sabato i sindaci sono sempre pieni di impegni. Inoltre, non credo che la loro assenza sia dovuta a motivi politici, perché mancano anche amministratori di centrosinistra". Qualche esempio? Il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, o di Cesena Maurizio Lattuca, che è anche presidente della Provincia.

Il sindaco di Dovadola e presidente dell’Unione Forlivese dei Comuni, Francesco Tassinari, spiega così la sua assenza: "Avevo un impegno importante, altrimenti ci sarei anche andato, come avevo promesso al collega di Predappio Canali. Quindi credo che anche l’assenza di altri sindaci e amministratori di centrodestra sia una coincidenza e non una scelta politica".

q. c.