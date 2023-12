In giro con milioni di droga. Scovati 15 chili di cocaina sotto il sedile di un’auto

Posto di controllo, normale procedura per una pattuglia della Stradale. Poi però il tipo, su un’auto bella grossa, albanese, comincia a muoversi nervoso da una parte e dall’altra e poco dopo inizia pure a balbettare una volta informato dagli agenti che la sua posizione non è conforme alle norme sul soggiorno. Chiaro segnale. I poliziotti approfondiscono. E scoprono un carico record di droga: 15 chili di cocaina nascosti in macchina. Per l’uomo si aprono immediatamente le porte del carcere.

L’operazione è stata condotta, oltre che dalla Stradale, congiuntamente, dalle questure di Forlì e Ravenna.

"Si tratta di uno tra i più importanti sequestri di stupefacenti mai realizzati in provincia", dichiarano le forze dell’ordine in un comunicato. Il quantitativo dopo essere stato ’tagliato’ avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni di euro.

Lunedì pomeriggio, A14. Il ragazzo viene fermato in strada, probabilmente a seguito di una soffiata, ma sul punto gli inquirenti non si sbottonano. Il giovane albanese alla guida dell’auto di grossa cilindrata risulta subito non in regola con le norme sul soggiorno.

Gli agenti, percependo una certa preoccupazione da parte del ragazzo, cominciano a perquisire la vettura. Notando poi alcune asimmetrie nei sedili posteriori della macchina, dopo diversi tentativi, gli agenti riescono a sbloccare il sistema di ancoraggio delle sedute, individuando così un ampio vano ricavato e appositamente predisposto lungo tutta la base dei sedili posteriori.

All’interno sono stati rinvenuti 28 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 15 chili. La successiva perquisizione domiciliare dell’uomo, che era ospite in Italia dalla madre, ha consentito di rinvenire e sequestrare 80mila euro in contanti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di trasporto di sostanze stupefacenti ed è stato portato in carcere.