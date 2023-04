In marcia verso la Gmg Diocesi, pellegrinaggio dei giovani a Montepaolo

di Alessandro Rondoni

In cammino verso la Gmg di Lisbona. Sono circa trecento i giovani della diocesi di Forlì-Bertinoro che parteciperanno alla prossima Giornata mondiale della gioventù, che quest’anno si svolgerà nella capitale portoghese dall’1 al 6 agosto. Fervono, infatti, i preparativi e in queste settimane continua il lavoro di organizzazione del viaggio.

Per tale circostanza don Andrea Carubia, direttore del Centro di pastorale giovanile della diocesi di Forlì-Bertinoro, organizza per la giornata di oggi, insieme ai suoi collaboratori, l’iniziativa ‘Nel segno di Sant’Antonio’, il pellegrinaggio al santuario di Montepaolo al quale parteciperanno i giovani delle diocesi di Forlì-Bertinoro e di Faenza-Modigliana che in estate si recheranno per l’appunto alla Gmg in Portogallo.

Il ritrovo è previsto alle ore 15 a Castrocaro Terme e da qui partirà il pellegrinaggio a piedi fino a Montepaolo. All’arrivo ci sarà un momento di fraternità con merenda condivisa e alle 19.30 seguirà la preghiera comunitaria presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Al termine sarà messo a disposizione un servizio navetta che riporterà partecipanti e autisti al pellegrinaggio a Castrocaro per recuperare le auto.

La scelta di recarsi a Montepaolo, sopra Dovadola, è nel segno di Sant’Antonio che iniziò proprio a Forlì con la sua prima predica nel 1222 e che era stato per un certo periodo nell’eremo di Montepaolo, unendo così idealmente Forlì con Lisbona. Lo scorso anno, infatti, la diocesi di Forlì-Bertinoro ha ricordato gli ottocento anni della presenza di Sant’Antonio a Montepaolo e della prima predica a Forlì.

In preparazione alla Gmg, inoltre, sono già stati programmati altri appuntamenti. I giovani delle due diocesi si ritroveranno anche venerdì 12 maggio alle 20 a Faenza, presso la chiesa di San Domenico, dove dopo la recita del vespro presieduta dal locale vescovo, mons. Mario Toso, partirà la processione verso la Cattedrale che si concluderà con l’atto di affidamento alla Madonna. E venerdì 9 giugno i giovani delle diocesi della Romagna e di Ferrara-Comacchio che parteciperanno alla Gmg si raduneranno presso la discoteca ‘Le Indie’ di Cervia dove riceveranno il mandato prima della partenza (per informazioni consultare i social della Pastorale Giovanile e il sito www.pigifo.it, oppure mail a [email protected]).