In Memoria di Liliana Selli Fabbri, Presidente dell’Associazione Amici di Benedetta

È recentemente scomparsa Liliana Selli Fabbri, per oltre un decennio presidente dell’associazione Amici di Benedetta, che tanto si era adoperata per una sempre più profonda comprensione della vita e del messaggio della beata Benedetta Bianchi Porro. La conoscenza e la devozione della Beata di Dovadola si devono anche a persone come Liliana, la cui figura e opera sono state ricordate nell’ultimo numero dell’Annuncio, il notiziario dell’associazione.

Liliana Selli Fabbri "trovava sempre il tempo – così viene ricordata – di occuparsi di tutto ciò che concerneva la diffusione del mosaico spirituale di Benedetta. Dagli incontri con il clero, compresi i vescovi forlivesi Zarri e poi Pizzi, all’organizzazione degli aderenti all’associazione, dall’allestimento di mostre d’arte e mercatini, finalizzati alla diffusione del carisma della Beata, ai convegni culturali di Dovadola, rivolti a favorire con borse di studio l’ingresso dei giovani nel vasto e complesso mondo del lavoro".

Nel suo ruolo di presidente – coadiuvata dagli altri volontari e dal prezioso lavoro dei familiari di Benedetta, in primis dalla sorella Emanuela – la Selli Fabbri ha diffuso il messaggio di amore e di fede racchiuso nella vita della beata. "Tramite Liliana, e chi l’ha preceduta come Anna Cappelli, Benedetta è conosciuta in tutti i continenti. A Dovadola sono arrivati perfino dal Canada una coppia di sposi per scoprire la santità della giovane".

L’attività dell’Associazione si svolge fra Dovadola, paese dove Benedetta nacque nel 1936 e rimase fino al ‘51, e Sirmione sul Garda, dove si trasferì con la famiglia e dove morì nel 1964. Lì si svolse la sua vita di giovane colpita da un male incurabile e inesorabile, che la rese progressivamente sorda, poi paralizzata e infine cieca. Ma la sua fede e la sua testimonianza la resero un faro per la famiglia, per gli amici e per chi intratteneva con lei rapporti personali ed epistolari. Liliana Selli Fabbri collaborò con Flavia Bugani alla pubblicazione di ‘Benedetta e le ricette di famiglia’, un libro che mostra la beata in una veste meno conosciuta, nella sua giovinezza serena e in famiglia.

Alessandro Rondoni