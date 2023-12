In mezzo ai presepi arriva anche l’asinella Luisa

La rassegna ‘Portico il paesi dei presepi’ sarà rallegrata e animata oggi da un personaggio eccezionale: l’asina Luisa del b&b ‘Luna e stelle’, che si trova a due km da Premilcuore, lungo la strada che dal paese porta a Montalto. La titolare della struttura, Martina Romualdi, e l’amica Roberta Biserni di Fantella accompagneranno per il paese Luisa, raccontando favole e coinvolgendo bambini e non solo. L’appuntamento è alle 15 presso la Libreria dei libri liberi di via Roma. Di lì Martina e Roberta, della compagnia Liberi e Selvaggi, inizieranno a raccontare le favole attraverso uno spettacolo itinerante per le vie del paese, in mezzo a presepi di ogni tipo, forma e materia. Infatti, i cantastorie di Liberi e Selvaggi sono famosi, perché "di valle in valle, sul dorso di un asinello, trasportano favole e magie". L’asinella Luisa, che di anni ne ha già 17, si farà anche accarezzare e fotografare da chiunque. Secondo la titolare del b&b "l’asinella Luisa è il simbolo della lentezza, che è tutto il contrario del correre della vita moderna come avviene in città". Aggiunge Martina: "Per i bambini, noi animiamo anche i Laboratori dei desideri e l’asina Luisa li porta in giro, insieme alle favole. D’estate e nella bella stagione andiamo anche in giro a piedi con l’asina, proprio per far sperimentare ai bambini, ma anche agli adulti, la bellezza delle passeggiate al ritmo della lentezza". Il programma della Pro loco prosegue domani con la Serata conviviale e il gioco popolare nel teatro Iris Versari, dove il 29 alle 21 si terrà il Concerto natalizio della Banda del paese; martedì 26 alle 15 intrattenimento musicale con Jacopo.

Quinto Cappelli