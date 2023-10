In migliaia per Formì: "Inaugurazione sinonimo di vitalità e coraggio. Il centro? Target diverso"

Grande inaugurazione, ieri pomeriggio, di Formì, la nuova area commerciale da 24mila metri quadri che sorge di fronte al casello autostradale di Forlì. Diverse migliaia di persone hanno affollato il nuovo distretto commerciale attirati dal ricco programma d’apertura con tre grandi palchi allestiti per l’occasione. In quello principale, adiacente a Scarpamondo, il poliedrico comico e artista Andrea Prada ha condotto il taglio del nastro ufficiale chiamando sul palco i referenti di Formì, Gianpaolo Alfano e Valentino De Falco per un saluto iniziale. Tra uno sketch e l’altro del conduttore con il pubblico, è salita sul palco anche Gaia Sabbatini, mezzofondista olimpica e campionessa europea a Tallinn 2021, che sarà la madrina ufficiale della Strawoman, corsa non competitiva a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo, che partirà oggi proprio da Formì.

Presenti al taglio del nastro anche molte autorità cittadine, il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco Daniele Mezzacapo, l’onorevole Jacopo Morrone, l’assessore Marco Catalano, il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli e il consigliere comunale Albert Bentivogli. "Per un sindaco – spiega Zattini – quando c’è un’inaugurazione è sempre un bel momento perché significa che la città cresce e dopo quello che abbiamo vissuto a maggio vuol dire che la vitalità e il coraggio non si sono persi. Credo che Formì sia una grande opportunità per la città, inoltre, un altro dettaglio da non trascurare è che sono nati circa 300 nuovi posti di lavoro". In merito alle polemiche di questi giorni sul destino del centro storico dopo l’apertura di Formì, il sindaco ha sottolineato: "Bisogna lasciarsi alle spalle queste logiche antiche, una cosa non esclude l’altra e questa area attrarrà numerose persone anche da fuori provincia; i target di pubblico sono diversi. Resta importante continuare a investire sul centro, come già stiamo facendo da tempo". Gli fa eco il vicesindaco Daniele Mezzacapo: "Questo è un progetto imprenditoriale eccezionale perché crea occupazione ed è strategico perché nasce di fronte all’autostrada e stimola la città a crescere a livello commerciale. Forlì, grazie a questo nuova area, diventa una piazza appetibile per portare nuovi potenziali clienti e grandi marchi".

Subito dopo le autorità sono saliti sul palco i Dinsieme, coppia di animatori divenuta nota grazie ai video su YouTube, dove è seguita da milioni di piccoli fan. Infatti, erano circa 600 le persone accorse sotto il palco per assistere allo spettacolo, tantissimi bambini tra i 5 e i 9 anni, che si sono scatenati al ritmo di musica e giochi dei loro beniamini. Alle 16 era in programma l’inaugurazione di uno dei tre murales firmati dall’artista internazionale Chiara Zarmati alla presenza dell’assessora per le politiche educative, Paola Casara. I murales realizzati dalla giovane illustratrice all’interno di Formì sono suddivisi in tre soggetti: un tributo alla maestosa quercia del luogo, una fantasiosa ambientazione naturale nell’area dedicata ai bambini e una passerella dinamica tra rocce dipinte e forme geometriche.

Il pomeriggio è poi continuato con un altro grande evento dedicato ai teenager: sul palco sono saliti Giovanni Cricca e Aaron, due giovani cantanti appena usciti dalla scuderia del programma televisivo Amici di Maria de Filippi. La sera, sul palco di fronte a Bep’s l’evento più atteso con la regina delle sigle televisive Cristina D’Avena, vera e propria icona degli anni Ottanta.