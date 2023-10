In mille di corsa per l’ambiente. Raccolti 340 chili di rifiuti in strada

Con la giornata di ieri al Campus Universitario di Forlì si è concluso il primo anno di eventi targati plogging e promossi da Alea Ambiente. Ormai abbiamo imparato a conoscere questa attività, il plogging, di derivazione nordica, che mette insieme una corsetta, jogging, con l’attività di raccolta dei rifiuti che nel frattempo si incontrano lungo il percorso. Quindi si deve partire già armati di guanti e sacchetti dove andare a riporre quanto raccolto.

L’iniziativa nasce con il chiaro intento di andare a sensibilizzare quante più persone possibile sulla cura del nostro territorio, andando a toccare con mano cosa si ritrova nei fossi, a parte l’erba e l’acqua che dovrebbero essere le uniche cose presenti. "Compresa questa bella giornata al Campus, sono state in tutto un migliaio le persone che in queste sette tappe hanno preso parte alle nostre iniziative – racconta la presidente di Alea Ambiente, Simona Buda –. Hanno partecipato insieme a noi intere famiglie con bambini, anche molto piccoli armati, di tutto punto per andare a pulire; ma anche anziani, ragazzi, scolaresche, cooperative sociali. Una vera grande festa che ci ha permesso di metterci in contatto tra di noi e con il nostro territorio". La tappa forlivese del Campus è stata l’ultima di una sfilza che era iniziata a ottobre dello scorso anno al parco urbano, sempre di Forlì; nel mezzo si è passati per Galeata, Portico di Romagna, Predappio, Forlimpopoli e Meldola. Notevoli anche i quantitativi di materiale raccolto ai lati delle strade e nei parchi interessati dalle iniziative.

"Nel corso delle sette tappe – elenca la presidente – abbiamo raccolto 79 kg di carta, 85 di vetro, 59 di plastica, 12 di ferro e 106 di secco".

Interessanti anche i ritrovamenti particolari: un paraurti, un intero blocco motore, un tagliaerba, seggiole da giardino, vari ferri da cavallo e un aspirapolvere abbandonato in un parco a Meldola. "Ogni volta che si tornava con i sacchi pieni – spiega Buda – facevamo poi un momento di condivisione e riflessione sul loro contenuto".

Il prossimo anno sono previste altre sette tappe che andranno a toccare i restanti comuni serviti da Alea Ambiente. "In ogni posto dove siamo stati – racconta la presidente –, ci hanno sempre detto che una cosa del genere sarebbe da fare ogni mese, altro che una volta all’anno, anche perché si tratta di vere e proprie feste. Stiamo ragionando di andare anche in questa direzione organizzando dei gruppi".

Matteo Bondi