In mille per Ermal Meta. Atmosfera magica per il concerto sul Colle

La sera di vigilia della ‘luna di sangue’ ha visto esibirsi, ai piedi della maestosa rocca vescovile di Bertinoro, Ermal Meta. Artista che chiude l’edizione di quest’anno di Entroterre Festival, in un crescendo di nomi che, per il Balcone di Romagna, ha voluto dire anche Irene Grandi e Tony Hadley.

Accompagnato da una formazione di musicisti d’eccezione tra pianoforte, viola, violino e violoncello, Meta ha dato vita a un concerto emozionante, dove musica, voce e racconti si sono intrecciati costantemente a favore di un pubblico in visibilio. I successi di una carriera, seppur giovane, si sono intercalati a brani inediti provenienti dal vissuto dell’artista, come la sua interpretazione moderna della canzone partigiana albanese durante la seconda Guerra Mondiale.

L’ascesa alla parte alta del colle Cesubeo era iniziata già da alcune ore, d’altronde i concerti a Bertinoro vanno vissuti così, con calma, consapevoli che l’auto si deve lasciare alla base del borgo e poi si sale con la navetta o a forza di gambe. Quasi 1.000 le persone che hanno accettato l’invito all’appuntamento con la grande musica che da alcuni anni ha sede nei giardini della rocca bertinorese, la massima capienza che può accogliere.

A tratteggiare i contorni di un festival che ha vissuto grandi appuntamenti, poco prima dell’arrivo dell’artista, è stato il presidente della Fondazione Entroterre, Claudio Borgianni, che ha tenuto a ricordare come Bertinoro sia ‘casa’ per il Festival anche se ora si è allargato a tre regioni. Sul palco un concerto quasi in acustica, tanto era percepibile l’atmosfera intima delle canzoni di Ermal Meta che, in una forma canora smagliante, ha guidato il pubblico in un viaggio all’interno della propria anima.

Quello che era annunciato come il momento culminante dell’estate bertinorese non ha deluso dunque le attese, lasciando la voglia e il desiderio di sapere chi saranno gli ospiti del palco ai piedi della rocca il prossimo anno. Tutti in piedi alla fine del concerto per il giusto tributo ai musicisti e per un artista poliedrico, che ha saputo incantare con i suoi versi e le sue battute che ha scambiato per tutta la sera con il pianista Davide Antonio Pio. Un viaggio musicale quello di Ermal Meta iniziato da oltre un anno e che vedrà la fine stasera a Verona per l’ultimo appuntamento del suo tour estivo.