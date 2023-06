In monopattino contro un trattore Grave 16enne di Roncadello

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, all’incrocio tra via La Carlina e via Somalia, un 16enne a bordo di un monopattino elettrico si è schiantato contro un trattore con rimorchio agricolo fermo alla precedenza. Il ragazzo, residente a Roncadello, avrebbe allargato troppo la svolta a destra verso via Somalia, perdendo il controllo del mezzo a due ruote e finendo per schiantarsi sulla ruota anteriore del trattore, in quel momento immobile allo stop. A seguito dell’impatto, il ragazzo è volato via, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Stando alle prime testimonianze, il giovane non indossava il casco. Dopo l’urto, è stata chiamata un’ambulanza che, dopo aver constatato le condizioni del 16enne, ha a sua volta ritenuto più opportuno chiamare l’elimedica per trasferirlo direttamente al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena con codice 3 di massima gravità. È ancora da capire come mai il guidatore abbia perso il controllo del monopattino.