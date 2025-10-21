La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
Forlì
In nome di Bovolenta: "Dopo la tragedia, sì ai defibrillatori"
21 ott 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
In nome di Bovolenta: "Dopo la tragedia, sì ai defibrillatori"

La moglie Federica ha rivendicato la nuova sensibilità all’intitolazione di una palestra nel Modenese.

Non si spegne il ricordo di Vigor Bovolenta, l’ex Nazionale e bandiera del volley italiano, morto nel marzo 2012 per un malore mentre era in campo con la maglia di Forlì durante una partita di campionato a Macerata. Nei giorni scorsi anche la società, nel suo 50° anniversario, aveva dedicato un momento a ‘Bovo’ durante la festa in municipio. E domenica è stata intitolata a lui una palestra a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena: nel capoluogo emiliano, Bovolenta vinse lo scudetto nel 2002. A scoprire la targa dedicata a Vigor sono stati tre dei suoi cinque figli, le gemelle Aurora e Angelica e il più piccolo, Andrea. C’erano anche la moglie Federica Lisi (nella foto, davanti alla foto di Vigor) e l’ex ct azzurro Marco Bonitta, campione del mondo con la nazionale femminile nel 2002 e primo allenatore di Bovolenta nelle giovanili di Ravenna. L’evento è stato condotto dal caporedattore del Quotidiano Sportivo Doriano Rabotti.

Federica Lisi ha raccontato come una delle eredità concrete lasciate dal marito sia l’obbligo dei defibrillatori negli impianti sportivi pubblici: "Purtroppo l’Italia si è mossa dopo le tragedie, quella di Vigor e pochi giorni dopo del calciatore Piermario Morosini, ma comunque è bello sapere che anche per l’impatto suscitato da quello che è successo a loro, poi sia decollata una campagna alla quale continuo a partecipare per dotare tutte le palestre e gli impianti sportivi di un defibrillatore. Purtroppo quella sera non c’era, ma ogni volta che qualcuno si salva perché adesso questo strumento è presente, un po’ è merito di Vigor".

