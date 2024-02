In nome di Gabriella Poma. Al debutto una nuova associazione culturale

Presentata alla stampa e alla città l’Associazione di Cultura Gabriella Poma’, un progetto che nasce dalla volontà di familiari, amici e colleghi, di rendere omaggio e ricordare, ad un anno dalla sua morte, una donna molto nota in città, presente e attiva sul piano culturale, ma anche su quello sociale e politico. Tra i soci fondatori dell’associazione, spiccano le figure di Roberto Balzani, ex sindaco di Forlì, docente di Storia contemporanea presso e neopresidente del Museo Storico della Liberazione di Roma, e il professor Neo Bertaccini.

Studiosa e docente universitaria, Gabriella Poma ha pubblicato numerosi testi centrati sulla sua materia di insegnamento, le lettere classiche, ma anche su temi legati alla storia e al patrimonio artistico e architettonico della città. E’ stata molto impegnata sul piano politico, al punto di assumere il ruolo di responsabile regionale del partito repubblicano. Ha ricoperto i ruoli di consigliera regionale e di segretaria nazionale del Movimento femminile repubblicano. È stata anche componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa dei risparmi, di cui ha curato la collezione d’Arte.

"Sono due i motivi che ci hanno spinto a dare vita all’associazione – spiega Bertaccini –: il primo è il fatto che Gabriella era il fulcro di una fitta rete di relazioni che non volevamo disperdere; il secondo è che vogliamo continuare a seminare nei diversi campi nei quali lei si è spesa e ha lasciato un’impronta. Per noi è come prolungare la sua vita".

La presentazione della neocostituita associazione di promozione sociale è stata l’occasione per illustrare le prossime attività in calendario, tra le quali spiccano le collaborazioni con l’università di Bologna e con il campus di Forlì. "Il nostro scopo è portare avanti le iniziative di cui lei si è fatta promotrice, come l’impegno sul territorio e quello con i giovani, con gli studenti – dice Carolina Colletto, presidente dell’associazione e nipote di Poma –. Per questo ci attiveremo in attività di sostegno al merito e a conferire borse di studio universitarie in sua memoria. In particolare, annunciamo la collaborazione con il dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università di Bologna oltre che a favore del neocostituito corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Forlì".

Un primo appuntamento in calendario è quello previsto il 12 marzo, nel corso del quale Roberto Balzani presenterà il suo nuovo libro ’Andare per il luoghi del Risorgimento’. Attivata una rete di collaborazioni con diverse realtà come la Società degli studi Romagnoli, Italia Nostra, il Centro Studi Leonardo Melandri, l’associazione sosterrà il Ciclo di Incontri collaterali alla mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno.

Paola Mauti