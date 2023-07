In occasione del 4 luglio, conferenza su Giuseppe Garibaldi al Sacrario di Corso Diaz

La figura di Giuseppe Garibaldi sarà al centro di una conferenza in programma oggi alle 18 al Sacrario di corso Diaz 95. L’iniziativa ha come titolo ’Nato il 4 luglio: Giuseppe Garibaldi… parliamone’. L’incontro culturale è organizzato in occasione dell’anniversario della nascita dell’Eroe dei due mondi e proporrà due interventi: Mirtide Gavelli approfondirà il tema ’Agosto 1849. Garibaldi in fuga nelle terre di Romagna’ mentre Paolo Poponessi concentrerà l’attenzione su ’Garibaldini in America’. Dialogherà con loro Luigi Ascanio. Iniziativa a cura dell’istituto per la Storia del Risorgimento, in collaborazione con il Comune.