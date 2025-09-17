In oltre 1.200 a vedere il ‘Canova in più’ al San Domenico

Più di 1.200 persone hanno varcato le porte del Museo San Domenico tra il 10 agosto e il 10 settembre per ammirare il gesso di Antonio Canova dedicato al cavaliere Ottavio Trento (nella foto). L’iniziativa ‘C’è un Canova in più in città’, voluta dall’assessorato alla Cultura e curata dai Musei Civici, ha trasformato per un mese l’opera del grande scultore in un richiamo per cittadini e turisti in Pinacoteca.

"Siamo molto soddisfatti – dichiara Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura – poiché il dato positivo ci incoraggia a proseguire nella strategia messa in campo per una cultura rivolta a tutti, non solo a un pubblico di specialisti. Stiamo lavorando per rafforzare e incrementare la partecipazione dei cittadini, che con varie modalità possano riscoprire o scoprire per la prima volta il nostro patrimonio".

Bongiorno richiama il valore di un’offerta diffusa: "È una visione di cultura che stiamo portando avanti nei fatti con numerose attività – sottolinea –, tra cui le visite guidate proposte con la programmazione di ‘Esplora Forlì’, gli incontri di ‘Un’Opera al Mese’, le presentazioni di libri con ‘Storie di Forlì’, fino ad arrivare a questa appena conclusa. Ringrazio tutti i cittadini che hanno colto l’opportunità di visitare il capolavoro dedicato a Ottavio Trento e tutte le altre bellezze della Pinacoteca e a tutto il personale che ha permesso la realizzazione dell’iniziativa".

Un risultato apprezzato anche dal dirigente Cultura e turismo, Stefano Benetti: "Siamo molto contenti sia per i commenti lusinghieri espressi da visitatori, sia per il numero degli ingressi, soprattutto perché registrato nel mese di agosto periodo poco privilegiato per organizzare esposizioni d’arte. Il capolavoro del Canova, di infinita bellezza, e un’importante campagna di promozione hanno impresso una forte capacità attrattiva".

Lo sguardo è rivolto anche al futuro del San Domenico. "Crediamo che questo sia il modo migliore per valorizzare il nostro patrimonio artistico. Continueremo a promuovere il museo sia durante le grandi mostre, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi, sia nei mesi in cui non ci sono eventi, poiché Forlì merita di essere conosciuta tutto l’anno – prosegue Bongiorno –. Non dovrà più capitare, come purtroppo avveniva circa una decina d’anni fa, che nel periodo estivo non entrasse un visitatore per diversi giorni. Forlì è sempre più città d’arte, autorevole candidata a Capitale italiana della cultura 2028".

Valentina Paiano