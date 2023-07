In onda su TV2000 il film sulla beata Madre Clelia Merloni

Si intitola ‘Cento cuori’ il lungometraggio sulla beata forlivese Madre Clelia Merloni trasmesso in prima visione nazionale su TV2000, dove andrà in onda anche oggi alle 12.50. Il film, scritto e diretto da Paolo Damosso e realizzato da Fogo Multimedia, racconta la storia della suora fondatrice delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, in città sono presenti dal 1949 in corso Diaz, accanto alla chiesa di Ravaldino, dove gestiscono la scuola materna e quella elementare, e prestano servizio anche nel Seminario di via Lunga. Madre Clelia era nata a Forlì il 10 marzo 1861, in via Carlo Matteucci da Gioacchino, originario di Cusercoli, e Teresa Brandinelli, di San Cristoforo di Borghi. Lasciata Forlì da piccola, nel 1894, dopo diverse esperienze in altri istituti religiosi, con due compagne fondò a Viareggio le Apostole dedite all’assistenza ai fanciulli, ai bisognosi e agli emigranti.