In ospedale assunti cinque logopedisti

L’Ausl Romagna, dopo un concorso tenuto a luglio, ha reclutato per Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (Uonpia) del Morgagni-Pierantoni cinque logopedisti: tre assunti a copertura di posti vacanti (due già in servizio da settembre e uno in arruolamento in ottobre); due assunti per incremento dell’organico (entrambi già in servizio). Si opera così il "potenziamento del servizio di presa in carico dei pazienti – sottolinea l’Ausl –, riducendo i tempi di attesa per le visite di valutazione logopedica pediatrica".