In ospedale una macchina unica in Italia: "Tumori, diagnosi più precise e veloci"

Un nuovo passo avanti per la sanità romagnola: all’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ è stata inaugurata ieri la nuova Pet, apparecchiatura di ultima generazione capace di rendere le indagini più precise e meno gravose per i pazienti. "Si tratta della prima installazione in Italia di questo modello e della seconda in Europa – sottolinea Federica Matteucci, direttrice della Medicina Nucleare –, ed è un salto tecnologico di straordinaria rilevanza per tutto il territorio romagnolo. Questa apparecchiatura, dotata di un ampio campo di vista, consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione, permettendo diagnosi precoci e accurate. Inoltre, consente di effettuare gli esami in tempi ridotti, con una minore dose di radiofarmaco somministrato, riducendo così sia il carico dosimetrico sia il disagio per i pazienti".

Un’attenzione che non è solo tecnologica, ma anche umana. "Abbiamo dedicato grande attenzione alla qualità degli ambienti, rinnovati secondo un approccio di umanizzazione delle cure. In particolare, la sala d’attesa è stata progettata e decorata dall’artista Sara Liverani e la sala in cui è installata la Pet è stata intitolata a Giuseppe Fiorentini, fondatore della Medicina Nucleare di Forlì. Vogliamo onorare la memoria di un professionista che è stato per noi un punto di riferimento e ha contribuito alla nascita della disciplina nella nostra città".

Con la sua arte, Sara Liverani torna a dialogare con l’ospedale forlivese, dove aveva già lasciato il segno negli spazi della Chirurgia Senologica e della Rianimazione. "I pazienti in attesa della Pet – racconta l’ideatrice dell’opera – vivono momenti di forte ansia. Ho voluto alleggerire quel momento, trasformando le pareti in un paesaggio che invita alla calma. Ho inserito montagne, foglie di ginkgo biloba, simbolo di saggezza millenaria, e fiori chiamati volgarmente ‘cuori sanguinanti’, che richiamano la fragilità umana. Il tutto immerso in colori rilassanti, con una luna che rievoca il sogno".

L’apparecchiatura, utilizzata soprattutto in ambito oncologico, è stata acquisita in leasing e ha un valore di poco inferiore ai 3,5 milioni di euro. "Il nuovo strumento – osserva Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero – consente di incidere positivamente su tutta l’offerta romagnola, implementando la rete dei servizi di Medicina Nucleare".

Un investimento che, come ha ricordato la direzione aziendale, non riguarda solo la tecnologia, ma il modo stesso di intendere la sanità pubblica. "Ogni volta che abbiamo l’opportunità di introdurre tecnologie che migliorano le performance sanitarie e la qualità delle cure, è un’occasione positiva – dichiara Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl –. In Romagna abbiamo la più alta capacità di trattenere la domanda di ricovero: su 100 persone che ne fanno richiesta, 95 restano qui". A chiudere la cerimonia il sindaco, Gian Luca Zattini, che ha definito la nuova Pet "un ulteriore tassello che fa crescere il nostro ospedale", ricordando con affetto "l’amico Fiorentini, che ha dato tanto alla comunità romagnola". All’inaugurazione ha preso la parola anche la moglie di Fiorentini, Franca Beltrame, paziente oncologica.

Anche la Regione ha voluto sottolineare l’importanza della nuova Pet. "Con questa nuova macchina – dichiara in una nota Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la salute –, l’Emilia-Romagna si pone all’avanguardia in ambito diagnostico oncologico in tutto il Paese. Per il sistema sanitario pubblico è un grande orgoglio, al quale ora si accompagna la responsabilità di sfruttare al meglio questo investimento al servizio dei cittadini: vogliamo una sanità sempre più a misura di persona".