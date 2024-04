In paese pellegrini dall’Austria sulle tracce del Cammino di Assisi

"Noi facciamo il Cammino di Assisi da Dovadola ad Assisi, perché c’interessano la natura, la cultura, l’enogastronomia e la spiritualità di questo percorso, in particolare quella legata a San Francesco e a Sant’Antonio da Padova, due fra i snti più conosciuti e amati in Austria". A raccontare sono Christa e Lyvia, le guide dell’Agenzia viaggi austriaca Weltanschauen (Guardare il mondo), che in questi giorni stanno guidando un gruppo di 25 pellegrini austriaci nel tratto romagnolo del Cammino di Assisi. Arrivati in treno a Mestre da Vienna, i 25 pellegrini (23 donne e 2 uomini) hanno raggiunto in pullman Ravenna. Visitata la città, hanno raggiunto domenica Tredozio (e non Montepaolo che presenta ancora problemi di frane in quella zona del Cammino). Poi a piedi sono arrivati a Portico, dove restano due giorni, riprendendo il cammino per Premilcuore, Corniolo, Passo della Calla, Camaldoli, Badia Pretaglia e La Verna.

Racconta la guida: "L’anno scorso abbiamo percorso il tratto Bologna-Montepaolo, quest’anno facciamo Ravenna-La Verna, nel 2025 La Verna-Assisi e nel 2026 Assisi-Roma, sempre con lo stesso metodo e per una settimana: la maggior parte dei tratti a piedi, con qualche spostamento coi mezzi pubblici".

Spiegano Christa e Lyvia: "A Tredozio abbiamo scoperto il vulcano più piccolo d’Italia, a Portico la straordinaria cucina del ristorante Al Vecchio Convento, con la meravigliosa accoglienza della titolare Maria Raggi e dello chef Matteo Cameli". Aggiungono le due guide: "Le tappe del Cammino di Assisi sono 11 (per 300 km). Ma se ci piace e c’interessa conoscere un luogo, noi restiamo lì anche qualche giorno, come facciamo a Portico, perché è un paese medievale meraviglioso, il paese di Dante e Beatrice, con chiese ricche di arte e di una cucina romagnola che tutti gli austriaci vorrebbero assaggiare". Commentano Marisa Raggi e il figlio chef Matteo Cameli del Vecchio Convento: "Questo è un turismo molto interessante, sia perché ha possibilità di spendere, sia perché si ferma anche giorni interi in un territorio per valorizzare le nostre eccellenze".

Quinto Cappelli