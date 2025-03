In palio oggi alle 11 tre biglietti gratis: occorre scrivere su Whatsapp

Tre lettori del Carlino potranno entrare gratuitamente allo stadio Morgagni, grazie all’accordo tra il nostro giornale e la società Forlì F.C.: un biglietto omaggio per ogni fortunato lettore. Come aggiudicarselo? Tramite Whatsapp. Occorrerà scrivere un breve testo, con il proprio nome e cognome seguito dalla parola ‘derby’, e inviare un messaggio al numero 366.6560359 (per praticità, conviene memorizzare il numero in rubrica; dall’altra parte dello schermo ci sarà un addetto della società Forlì F.C.). Quando? Esattamente alle ore 11 di oggi. Non un secondo prima: fa fede ovviamente l’orario di arrivo. I nomi dei tre più veloci e fortunati che appariranno sul display potranno entrare gratuitamente alla partita che potrebbe decidere la corsa per la promozione in serie C. Ovviamente anche questi tifosi dovranno necessariamente essere residenti in provincia di Forlì-Cesena, come prevedono le misure di sicurezza.