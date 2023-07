In partenza anche le ’Aquile’ di Modigliana "Grata di partecipare"

"Il mio cuore è una miscela di emozioni travolgenti. Questo evento rappresenta un’opportunità fantastica e sono grata di poter partecipare e non posso fare a meno di essere impaziente per l’avventura. Mi aspetto un’immersione totale in molte comunità differenti e un mondo di scoperte".

Così ci spiega Jessica Valli, 16 anni, capo squadriglia delle ’Aquile’ del reparto Agesci di Modigliana 1-16 anni, che partirà oggi alla volta della manifestazione Jamboree in Corea del Sud incontro mondiale scout che si tiene ogni quattro anni in continenti e paesi sempre diversi. Ieri mattina è stata ricevuta del sindaco Jader Dardi in comune per un saluto e un augurio. Coordinato dall’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout il World Scout Jamboree è il più grande campo giovanile del mondo con decine di migliaia di giovani e leader (capi scout) di 170 paesi che ne condividono cultura, esperienza e amicizia e mettono in pratica una concreta cittadinanza globale. Jessica é la capo squadriglia delle ’Aquile’ del reparto femminile modiglianese e da oltre un anno si sta preparando a questo evento cui ognuno dei 300 milioni di scout di tutto il mondo vorrebbe partecipare almeno una volta nella vita. Nel 2024 si celebrerà il centenario dello scoutismo modiglianese.

Giancarlo Aulizio