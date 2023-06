In piazza Orsini si balla e si mangia

Nell’ambito della rassegna ‘R’Estate in Paese’ promossa da Proloco di Meldola in collaborazione con il Comune, stasera dalle 20 si svolgerà Meldola in Ballo. Ad animare piazza Orsini un grande show a cura delle scuole di ballo che spazieranno dal liscio alla salsa, dai latini all’hip hop e alla danza acrobatica. Si esibiranno le scuole Salsavelada, New Dance, Farnety e Rosy, Il Paese dei Balocchi, Dream Dance School e My Dream. Lungo le vie delcentro mercatino degli hobbisti e stand gastronomici.