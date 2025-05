In piazza per la Palestina: "Basta con questo genocidio"

Un momento di mobilitazione collettiva per la Palestina: anche Forlì aderisce all’iniziativa ‘L’ultimo giorno di Gaza’ e lo fa chiamando a raccolta i cittadini oggi alle 17.30 in piazza Saffi in un giorno simbolico: la Giornata dell’Europa. Numerose le realtà che hanno già annunciato che prenderanno parte all’evento dando vita a un coro di voci che parlano di pace e uguaglianza. "Vogliamo rompere il silenzio di quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza. Questa sistematica violazione dei diritti umani deve terminare – commenta Maria Giorgini, segretaria generale di Cgil Forlì-Cesena – non possiamo abbandonare la popolazione palestinese e l’attenzione deve restare alta".

In piazza anche i partiti. "Il governo italiano è immobile e non prende posizione – afferma il segretario Pd forlivese Enrico Monti –, perciò scenderemo in piazza per ricordargli che i diritti umani non hanno colore politico e invocare il cessate il fuoco". Non ha dubbi Sara Londrillo di Eurpa Verde: "Non possiamo restare in silenzio di fronte al genocidio in corso". Costituzione e Democrazia, nelle parole del coordinatore Carlo Sorgi, insorge: "Chiediamo che il governo italiano riconosca lo Stato della Palestina e che l’Europa intera condanni senza ipocrisie ed isoli lo Stato di Israele". In campo anche il Movimento 5 Stelle: "Il tempo sta finendo – le parole del referente territoriale Pierluigi De Carolis –, senza Gaza siamo noi a morire". In piazza anche Libera e Sinistra Italiana. Aderiscono, inoltre, i Parents for Future: "Lottiamo da anni per la giustizia climatica e la giustizia sociale perciò rispondiamo a questo appello con convinzione" Non si tirano indietro nemmeno i membri dell’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani): "Ci siamo sempre impegnati per l’educazione dei bambini al rispetto, al coraggio e all’interculturalità. Le persone di Gaza non possono più aspettare: pace e giustizia".