In piazza Saffi c’è il presidio ’Lotto marzo’ e poi ancora mostra, film e concerto. Apertura dedicata anche alla Fumettoteca

Numerosi, in queste ore, gli eventi in occasione della giornata della donna. Alle 18 in piazza Saffi si terrà il presidio ‘Lotto marzo’ per protestare contro le violenze di genere. Al San Sebastiano alle 17.30, inaugurazione della mostra ‘Nel tempo della semina e del raccolto’ con opere delle artiste Marcella Belletti, Maria Mazzotti e Anny Wernert. Alle 21 al teatro San Luigi, dopo un’introduzione dei volontari e delle volontarie di Spazio 2030 sarà proiettato il film ‘The Miracle Club’. Sempre alle 21 in Duomo è in programma il primo dei concerti della rassegna di organi Callido: per l’occasione, l’intero ricavato sarà devoluto al Centro Donna. Si prosegue sabato alle 15.30 al centro sociale di via Angeloni con il concerto eseguito dalla band ‘I Musi... Canti’ composto da medici romagnoli appassionati di musica che daranno vita a note in omaggio alle conquiste delle donne. Al circolo Inzir ale 21 Flavio Ferrari Zumbini racconterà il suo viaggio tra la Corea del Nord e l’Aghanistan dove ha corso una maratona per raccogliere fondi a sostegno delle donne locali. Il suo racconto indagherà proprio il tema della diseguaglianza sociale. Nel pomeriggio di oggi dalle 14 alle 18 la fumettoteca di via Curiel offrirà un’apertura straordinaria per ammirare la mostra ‘femmine fumettate’ dedicata non solo ai personaggi femminili più celebri, ma anche alle fumettiste. Le iniziative a tema non finiscono qui, infatti il ricchissimo calendario di iniziative prosegue anche nelle prossime settimane per tenere accesa l’attenzione su un tema quantomai fondamentale.