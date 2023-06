In piazza Saffi con pale e carriole: ’Trasparenza e controllo sulle risorse’

Si chiama ’Assemblea cittadina oltre l’alluvione’ ed è un insieme di realtà che si sono unite per continuare a sostenere chi ha subìto ingenti perdite ma anche per far continuare a sentire la loro voce alle istituzioni affinché, trascorso il momento più drammatico dell’emergenza, queste persone non siano dimenticate. Così, dopo il flash mob alla Mille miglia, associazioni e cittadini si sono ritrovati in piazza Saffi ieri pomeriggio per una ’protesta pacifica’ con pale e carriole a simboleggiare che c’è ancora tanto lavoro da fare nei quartieri maggiormente colpiti. Tra i cartelli con le richieste: ’Non paghiamo noi l’alluvione’ e ’Trasparenza e controllo sulle risorse’.