In piazza Saffi l’imperdibile show degli eVenti Verticali

La festa organizzata in città per l’Epifania promette spettacolo. Il momento clou della giornata del 6 gennaio andrà in scena alle 14.30, quando in Piazza Saffi inizierà il dj set a cura di Radio Bruno, che scalderà il pubblico prima del grande show diretto dalla compagnia eVenti Verticali. Per l’occasione, l’attesa Befana danzerà sospesa su una teleferica che partirà dal campanile, con un attraversamento aereo della Piazza. Dalle 16, al Chiostro di San Mercuriale, la Befana incontrerà poi i visitatori con il suo carico di caramelle. La festa inizierà già la mattina tina in piazzetta della Misura: dalle 9.30 alle 12.30 avrà luogo la ‘Clown Terapia’, mentre nel pomeriggio, dalle 15.30, insieme a Vocal Fly si potranno ascoltare ancora una volta le più belle canzoni delle Feste.

"Con la grande festa della Befana pensiamo di coronare una edizione memorabile del Natale a Forlì - ha detto l’assessora al centro storico Andrea Cintorino -. È un investimento in forza e fiducia che tiene conto del valore della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente senza rinunciare alla bellezza".

ste. bau.