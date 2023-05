In piazza si balla per raccogliere fondi. Intanto l’allerta diventa gialla

"Romagna mia, romagna in fiore...". L’inno nazionale della Romagna per sostenere gli alluvionati. È l’iniziativa andata in scena ieri nelle piazze di Ravenna, Faenza e Cervia, con l’obiettivo di raccogliere fondi. L’idea è partita dall’associazione Rumours for children e ieri mattina ha visto a Ravenna anche Riccarda Casadei, figlia di Secondo, mentre a Faenza c’erano il patron del Mei Giordano Sangiorgi e diversi musicisti tra cui Roberta Cappelletti, il Trio Italiano, il duo Emisurela e Patrizia Ceccarelli. Si è cantato e ballato, mentre tanti turisti a Ravenna hanno fatto la foto all’iban per le donazioni.

Intanto si vede la luce in fondo al tunnel: l’allerta meteo per oggi è gialla.