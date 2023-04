In pista gli avvocati La Libertas: "Siamo pronti"

di Ugo Bentivogli

Ormai è il caso dell’anno, nell’ambiente sportivo cittadino. L’aggiudicazione del ‘Gotti’ alla Libertas ha fatto scalpore e suscitato la reazione dell’Edera, che ha fatto ricorso al Tar contro l’assegnazione dell’impianto di atletica leggera alla società rivale, associazione sportiva nata di recente.

"Se ci fosse stata collaborazione con l’Edera – spiega la vicepresidente della Libertas, Giuliana Amici – non saremmo arrivati ad avanzare la richiesta della gestione del campo e, soprattutto, delle sue palestre che sono fondamentali per l’allenamento invernale di atleti come, ad esempio, i lanciatori che hanno bisogni differenti rispetto ad altri". La Amici poi entra nel dettaglio: "Visto che ci siamo trovati in questa situazione, ci siamo riuniti e abbiamo iniziato a pensare cosa fare per i ragazzi e la cittadinanza. Pensavamo che non ci fosse alcuna speranza di aggiudicarci la struttura, vista la giovane età della Libertas, ma evidentemente abbiamo fatto tutto molto bene, visto che l’aggiudicazione, al netto di questo ricorso al Tar, alla fine è stata nostra e ne siamo stati felicissimi. Naturalmente a nessun atleta di Forlì, qualunque sia la sua maglia, verrà mai impedito di allenarsi".

L’avvocato che ha curato la pratica dell’aggiudicazione per la Libertas, e per la stessa società si sta occupando anche del ricorso al Tribunale amministrativo dell’Edera, è del foro di Vicenza: Christian Zovico, che tratta in particolar modo diritto civile, commerciale e sportivo. "Ovviamente siamo edotti sul ricorso al Tar dell’Edera – spiega lo stesso avvocato Zovico – e stiamo studiando le carte per le opportune contromisure. Il 13 aprile sarà una giornata importante perché verrà discussa la richiesta dell’Edera sulla sospensiva della delibera del Comune. Nel caso che questa sospensiva venga negata, è chiaro che le cose andrebbero come è stato deciso in Comune. Poi ci sarebbero tempi molto più lunghi per il giudizio di merito. Quindi questa è la prima battaglia ed è appunto indubbiamente importante".

L’avvocato Zovico ricorda un po’ anche la storia completa dell’aggiudicazione: "Il lavoro è stato enorme ed è iniziato un anno fa: il Comune di Forlì aveva concesso all’Edera tre anni di proroga della precedente aggiudicazione, senza contradditorio. Siamo riusciti a far revocare quella delibera e alla fine è uscito il bando della gara, a cui abbiamo partecipato e vinto. Ovviamente l’Edera poteva solo fare ricorso al Tar per opporsi al nostro successo, facendo leva su una serie di punti che pensiamo di poter controbattere uno ad uno. Ora però Libertas e Comune sono stati chiamati a difendersi assieme e sono potenzialmente alleati".

"L’interesse dell’amministrazione comunale – spiega l’assessore allo sport, nonché vicesindaco, Daniele Mezzacapo – è che l’impianto funzioni. È pubblico, dunque sarà disponibile per tutti. Gli spazi ci sono". Il rapporto con l’Edera, tranquillizza, non viene meno: "È una società con grande capacità organizzativa, abbiamo realizzato insieme europei giovanili, maratona e ‘notte delle stelle’. Una collaborazione che non interromperemo a prescindere dalla gestione del Gotti". A breve (e a prescindere dal bando), ricorda, saranno assegnati i lavori per gli spogliatoi e la palestra indoor.