In possesso di droga e violento al minimarket. Bloccato con lo spray

Non voleva pagare alcuni pomodori e così un 39enne marocchino è stato smascherato per qualcosa di ben più grave. Il gestore di un minimarket pakistano in centro ha chiamato la Polizia e l’uomo alla vista degli agenti, per deriderli, ha sventolato il portafoglio, da cui è caduta una bustina con 4 dosi di cocaina. Il magrebino ha poi tentato di aggredire il commerciante costringendo gli agenti a utilizzare lo spray al peperoncino per bloccarlo. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di stupefacente: arresto convalidato e condanna a 6 mesi (pena sospesa).