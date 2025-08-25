In prima linea contro le truffe. Simulazioni con poliziotti e incontri: al via la campagna

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Il celebre proverbio popolare, che riflette una saggezza diffusa sulla prudenza nelle relazioni e sulle conseguenze di un eccesso di fiducia, è stato scelto dal Comune di Forlì, in collaborazione con le forze dell’ordine, per spiegare al meglio il ciclo di incontri aperti alla cittadinanza ‘Come difendersi dalle truffe’. Quattro appuntamenti gratuiti nei quartieri per imparare a riconoscere e, magari, sventare i raggiri più comuni. Un’iniziativa pensata soprattutto per le persone più esposte – come anziani e nuclei soli – ma utile a chiunque voglia aggiornarsi su come funzionano oggi le truffe, dalla porta di casa allo smartphone. "L’obiettivo è fornire strumenti semplici e concreti per riconoscere i tentativi di truffa e reagire in modo efficace, tutelando la propria sicurezza e quella dei propri familiari", sottolineano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e gli assessori Angelica Sansavini e Luca Bartolini.

La novità dell’edizione 2025 dell’iniziativa è l’introduzione di una modalità di esposizione più interattiva: "Ai partecipanti verranno sottoposti diversi scenari di truffa, con il proposito di riflettere su come affrontare eventuali situazioni di rischio nella vita reale". Verranno ricreati, insomma, casi pratici e scenari simulati per allenare riflessi e decisioni in caso di tentativo di frode.

Si parte col primo dei quattro incontri, aperti a tutti e a partecipazione libera e gratuita, mercoledì 17 settembre: appuntamento alle 15 al ‘Caffè per Tutti’ di Villafranca (via XIII Novembre 88, all’angolo con via Lughese), nei locali dell’ex Istituto Agrario. Il secondo appuntamento è in calendario per martedì 30 settembre alle 15.30 a Vecchiazzano: luogo di ritrovo il ‘Caffè per Tutti’ di via Pigafetta (all’interno del Polisportivo Treossi). Terza tappa venerdì 10 ottobre alle 15.30 nel quartiere Ca’Ossi: Il ‘Caffè per Tutti’ questa volta è in via Ribolle 10, nei locali della parrocchia di San Pio X. Chiude con il quarto e ultimo incontro il quartiere Cava. Giovedì 30 ottobre, sempre alle 15.30, ad ospitare gli incontri di prevenzione alle truffe sarà l’Associazione ‘Il Delfino’ di via Sillaro 42.

A guidare le esercitazioni ci sarà il Commissario della Polizia Locale Annalisa Scotti, che "metterà alla prova" i partecipanti con casi concreti di tentata truffa, per trasformare dubbi e paure in consapevolezza operativa. Le truffe sono state divise in tre tipologie più ricorrenti: a domicilio, con falsi tecnici o finti funzionari. Ma anche la ‘truffa del pacco’ o quella dell’incidente del parente. In tutti questi casi, la truffa è accompagnata da una richiesta di denaro. Poi ci sono le truffe in strada: il falso incidente, lo specchietto rotto, la vendita di oggetti falsi o, addirittura, i falsi abbracci con conseguente borseggio. Terza tipologia, le truffe telematiche: online o al telefono. False identità, compravendite online o la truffa del ‘sì’ registrato per attivare contratti onerosi. Per informazioni: 0543.712763 oppure via mail, scrivendo all’indirizzo anziani@comune.forli.fc.it.

Enrico Magnani