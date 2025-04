"In provincia 8 morti nel ‘24". Eventi in piazza e in Appennino

Domani in occasione della Festa dei Lavoratori si terrà ‘Uniti per un Lavoro Sicuro’, evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil in Piazza Saffi dalle 15, con la Banda Città di Forlì e a seguire lo ’Spettacolo Musicale’ di Mirco Gramellini e la sua Orchestra. "A Forlì-Cesena nel 2024 ci sono stati 7.000 infortunati sul lavoro, 1.370 malattie professionali e 8 morti – dichiarano i sindacati –. I lavoratori hanno il diritto di tornare a casa vivi! Basta stragi nei luoghi di lavoro".

Le stesse sigle promuovono a Meldola un ricco programma sostenuto da circa 50 istituzioni, associazioni e aziende agricole, commerciali e artigianali. Si parte stasera alle 20,30 al teatro della chiesa di San Francesco con un dibattito sul tema: ‘salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’ con il vescovo Livio Corazza. Domani dalle 8,30 nel loggiato Doria Pamphili protagoniste le aziende agricole biologiche e del mercato contadino oltre all’hobbismo e al modellismo, mentre in piazza Felice Orsini esposizione delle vecchie biciclette meldolesi del meccanico Dino Pedrizzi e raduno di moto, auto e trattori d’epoca. Alle 9,15 in piazza Matteotti ecco la sfilata ‘Fam Batterie’, con i cantastorie di Romagna e i carri folkloristici dei ragazzi meldolesi ‘La Cumpagnia di lavoradur’. Si continua alle 10,15 in piazza Orsini con i ballerini della ‘New Dance Club’. Dalle 11,30 tavolata con prodotti offerti da i e la collaborazione delle aziende Da Spoadino e dei ragazzi della Dogheria con assaggio di cotiche e fagioli. Nel loggiato comunale tre mostre con i modelli plastici curari da Renzo Coveri, i bonsai di Lorenzo Piovaccari e Virna Marchi oltre ai modelli navali di Bruno Leoni e del defunto Ubaldo Balzani.

A Galeata si celebra invece alla Collinaccia con pranzo e merenda a cura dei volontari della sezione Anpi ‘Aldo Palareti’. A Santa Sofia raduno dei sindacati, delle associazioni e dei cittadini in piazza Garibaldi alle 9,30 per il comizio sindacale e poi corteo verso il cimitero al suono della Banda Roveroni per onorare i caduti sul lavoro. Infine, a Modigliana il ritrovo è alle 8,20 al piazzale Ferrari per il ‘Trekking del lavoratore’, con arrivo a Santa Reparata per i festeggiamenti insieme ai sindacati e momento conviviale offerto ai partecipanti con ‘penne del lavoratore’, acqua, vino e ciambella.