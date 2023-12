In quartiere si decorano gli alberi di Natale

Nelle giornate di domani (alle 9.15 al parco di via Dragoni e alle 10.15 presso l’area dei Portici) e giovedì (dalle 14 alle 15 al parco di via Dragoni), il comitato di quartiere Musicisti-Grandi Italiani, in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, invita la cittadinanza all’evento ‘Il Natale nel nostro quartiere’. Insieme agli studenti e agli insegnanti della De Amicis, al centro diurno Paolo Babini e al centro educativo San Paolo, saranno allestiti gli alberelli del quarteiere con manufatti realizzati dai bambini della scuola e dagli utenti dei centri.