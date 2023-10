In questura la ’Stanza dell’ascolto’: "Così le donne vittime di violenza potranno ora sentirsi sicure"

Inaugurata in questura a Forlì la ’Stanza dell’ascolto’. Una camera in cui si potranno effettuare ’audizioni protette’ per le vittime di violenza e stalking, un luogo di accoglienza in cui le vittime di reati persecutori e predatori potranno sentirsi sicure nel momento in cui, dopo avere fatto denuncia, parleranno della loro situazione agli inquirenti.

La stanza, arredata in modo da richiamare una camera domestica – con armadi, quadri, colori, suppellettili, libri e peluche – è dotata di un sistema di videoregistrazione predisposto secondo i vigenti criteri di legge vòlti alla massima tutela delle vittime durante le loro testimonianze.

"Oggi è un bel giorno – ha annunciato il questore Lucio Aprile –, la stanza è stanza approntata per le audizioni delle vittime fatte nella loro massima serenità". Dall’inizio dell’anno sono state sentite 100 persone per procedimenti in corso relativi a reati persecutori, per i quali sono stati emessi dal giudice 18 misure cautelari.

Determinante per l’inaugurazione della ’Stanza dell’ascolto’ è stato l’intervento, in termini concettuali e materiali, della Fondazione Cassa dei Risparmi, che ha coinvolto in questo progetto, oltre naturalmente alla questura, i centri antiviolenza, le case rifugio e i servizi socio-sanitari del territorio. "Si è trattato di un incontro di idee – ha rimarcato ieri Maurizio Gardini, presidente della Fondazione –. All’inizio del mio mandato avevo programmato questo obiettivo, coinvolgendo la commissione presieduta dall’avvocato Patrizia Graziani. Questo è un primo anello della catena. Poi servirà lavorare sulle cause, per ridare fiducia alle donne, che spesso finiscono in questa rete malevola anche per motivi di mancanza di indipendenza economica. Per questo ci proponiamo di assistere le donne vittime di violenza anche nel loro reinserimento in società".

"Questa stanza – ha rimarcato il pm Antonio Vincenzo Bartolozzi – aiuterà le vittime a superare l’impatto con le procedure della legge in fase di indagine".