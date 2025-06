In ricordo di Orbettino. Una festa ’A Casa di Luca’

Non sarà solo una commemorazione, né un semplice concerto all’aperto. Domani, a partire dalle 18, ‘Orbettino Festa’ tornerà a intrecciare musica e memoria nella quiete della prima campagna forlivese. A fare da cornice, anche quest’anno, sarà ‘A casa di Luca’ (via Forreta 2), uno spazio che, dopo i danni causati dall’alluvione, ha ripreso vita accogliendo anche lo studio di registrazione ‘Tiny Temple’.

L’evento, giunto alla sua seconda edizione, è nato per ricordare Enrico D’Eusebio – detto Orbettino – musicista forlivese scomparso nel 2023 a causa di un malore a soli 42 anni. Già da ragazzo Enrico si divertiva a realizzare giocattoli e fumetti e crescendo ha scoperto la passione per la scrittura, poesie e racconti, dando vita anche a un personaggio teatrale: il Mazapédar. "Aveva creato, inoltre, un travestimento da fauno con trampoli annessi per andare a suonare in giro per la Romagna – lo ricordano con affetto gli amici più cari –. Faceva sculture bellissime, lavorava il cuoio ed ogni materiale possibile. Costruì anche una yurta con amici musicisti dove ha vissuto quasi un anno. Lì componeva melodie e testi, spaziando dalla musica classica al rock. Suonava tanti strumenti, ma il violoncello era il suo compagno inseparabile, insieme al suo cane Oak che ululava a tempo".

D’Eusebio aveva fondato i ’Kissenefolk’, ‘L’Orchestrina Vico Vecchio’ con Francesco Maestri e Davide Bovolenta, i ‘Musicanti Improvvisi’ insieme ad alcuni artisti di Faenza e ‘Fola Prosaica’ con Andrea Missiroli, apprezzato pianista e compositore. "Aveva costruito la sua casa al Vicchio, la terra tanto cercata, fino a quando un arresto cardiaco ha interrotto quel corpicino minuto ma forte, allenato quotidianamente alle arti marziali fin da giovanissimo – si legge nelle parole in memoria di Enrico –. Orbettino ci ha lasciato tre giorni prima di un concerto organizzato ‘A casa di Luca’. Proprio qui ti ricorderemo col cuore e con la musica folk ma sempre scanzonati come te".

Domani si comincia con i mercatini artigianalialle 18 e, verso le 19, l’atmosfera si scalderà con l’aperitivo musicale: protagonisti Andrea Missiroli al violino e Davide Bovolenta all’organetto. Alle 20.30, si aprirà il sipario sul palco principale con l’energia popolare dei Kissenefolk e dei Mosilicata, con i ritmi caldi del sud poi gli Etilisti Noti, con brani della tradizione italiana e internazionale. L’ingresso all’evento è a offerta libera.

Valentina Paiano