"In Romagna nessun censimento"

Il dibattito infuocato intorno all’alluvione incalza l’agenda pubblica a trovare soluzioni tempestive sul tema ristori e sulla sicurezza dei fiumi prima dell’autunno. Tiene banco, infatti, il botta e risposta tra il consigliere Albert Bentivogli e Federico Morgagni: "A Ravenna, Cesena e Faenza non vi è stato nessun censimento dei danni come sostiene il consigliere Morgagni per di più le amministrazioni governate da schieramenti di sinistra – sottolinea Bentivogli – non hanno svolto nessun assemblea pubblica, l’unica è stata quella di Borgo Sisa dove Zattini era l’unico presente assieme a De Pascale di Ravenna, anzi il sindaco di Cesena Lattuca nonché presidente della provincia ha addirittura vietato la convocazione di esperti all’interno della commissione d’indagine sull’alluvione sollevandosi così da un confronto sulle responsabilità e sulle soluzioni delle criticità".

Prosegue Bentivogli: "Le continue polemiche sterili da campagna elettorale non aiutano la concertazione tra le forze politiche della città che dovrebbero lavorare unite senza ideologie per perseguire gli obiettivi principali: ristorare velocemente e mettere in sicurezza il territorio perché tutto ciò non debba ripetersi. Salire sul palco per prendere qualche secondo di celebrità rinunciando al nostro compito principale, non fa bene alla alla nostra città".