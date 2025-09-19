In sala Bruni Tedeschi nei panni della Duse

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In sala arriva Duse, diretto da Pietro Marcello, che racconta gli ultimi anni di Eleonora Duse (Valeria Bruni Tedeschi), leggendaria figura del teatro italiano e donna dal temperamento fiero e indomito, capace di lasciare un’impronta profonda nella storia culturale europea. A narrare la sua storia è la voce della figlia, che rievoca gli ultimi giorni di una madre che, pur segnata dalla fine imminente, resta un’anima irrequieta, moderna e profondamente libera, distante dalle convenzioni e dalle ipocrisie del suo tempo.

Nuovo arrivo anche The Life of Chuck, di Mike Flanagan. Il film racconta la sorprendente esistenza di Charles ‘Chuck’ Krantz (Tom Hiddleston), un uomo apparentemente ordinario. Attraverso una narrazione raccontata a ritroso, il film si sviluppa in tre atti. Nell’ultimo atto, ci troviamo in un mondo sull’orlo dell’estinzione. Marty (Chiwetel Ejiofor), un insegnante di scuola media, si riavvicina alla sua ex moglie Felicia (Karen Gillan) per affrontare insieme quello che sembra essere l’ultimo giorno dell’universo. Intanto, in una stanza d’ospedale, Chuck, 39 anni, muore lentamente a causa di un tumore al cervello, circondato dalla moglie e dal figlio. Il secondo atto si svolge nove mesi prima della morte di Chuck, lo vediamo partecipare a una conferenza bancaria. Durante una pausa, si imbatte in Taylor (The Pocket Queen), un musicista di strada, e inizia a ballare istintivamente al ritmo della sua musica. Per Chuck, quell’istante diventa indelebile. E infine, il primo atto ci racconta dell’infanzia di Chuck, segnata dalla tragica perdita di entrambi i genitori in un incidente...

Sul grande schermo anche Honey don’t!. Il film diretto da Ethan Coen, racconta una storia ambientata nella polverosa cittadina di Bakersfield in California. La giovane investigatrice privata Honey O’Donahue (Margaret Qualley) si ritrova invischiata in un caso che all’apparenza sembra l’ennesima morte accidentale. Quando il detective Marty Metakawich (Charlie Day) la convoca, Honey riconosce subito il corpo. È Mia Novotny, una donna che l’aveva contattata poco prima di morire per chiederle aiuto. Decisa a scoprire la verità, Honey comincia un’indagine che la conduce in un mondo oscuro.

Tra le opzioni anche il film di animazione La tomba delle lucciole, diretto da Isao Takahata e tratto dal romanzo autobiografico di Nosaka Akiyuki. Ambientato a Kobe durante l’estate del 1945, verso la fine della seconda guerra mondiale, quando le forze armate americane intensificano i bombardamenti con bombe incendiarie sul Giappone, il film vede protagonista Seita, un ragazzino di 14 anni che con la sorellina Setsuko di 4 anni tenta di sfuggire alla morte cercando di raggiungere il rifugio antiaereo insieme al resto degli abitanti del suo villaggio.

In sala anche Material Love, diretto da Celine Song. La pellicola racconta la storia di Lucy (Dakota Johnson), giovane donna di successo, che lavora in un’esclusiva agenzia di matchmaking, occupandosi di cercare il giusto partner per persone single appartenenti a un mondo elitario fatto di manager e ricchi professionisti. Lei, però, non ha una relazione, convinta che scegliere un compagno sia più un calcolo razionale che un atto dettato da emozioni autentiche, ma le cose si complicano quando finisce in un triangolo amoroso.

Resta in sala Downton Abbey 3 - Il gran finale, Il film diretto da Simon Curtis, ci riporta all’inizio degli anni Trenta, un periodo segnato da profondi cambiamenti sociali ed economici successivi alla Grande Depressione. Dopo la scomparsa della Contessa Violet Crawley, le redini della storica tenuta passano nelle mani di Lady Mary (Michelle Dockery), che si trova ad affrontare un’eredità tanto prestigiosa quanto gravosa.