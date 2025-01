In sala il ritorno (insieme) di Hanks e Wright

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18, orario di inizio delle proiezioni.

In sala arriva Here di Robert Zemeckis. Il film è ambientato per tutta la durata della storia in un’unica stanza e racconta la vita delle persone e delle famiglie che la abitano nell’arco di 100 anni. Una storia pertanto che viaggia attraverso le generazioni, catturando l’esperienza umana nella sua forma più pura. Tom Hanks e Robin Wright (già insieme in Forrest Gump con Zemeckis nel 1994) sono i protagonisti principali di un racconto d’amore, di perdita, di risate e di vita. Nel film i protagonisti attraversano più età grazie, oltre che al trucco, al ringiovanimento o invecchiamento digitale.

Un nuovo arrivo nella multisala di viale dell’Appennino è anche Io sono la fine del mondo, film diretto da Gennaro Nunziante che vede il comico Angelo Duro nei panni del protagonista: il suo personaggio è un autista che, per evitare di avere rimorsi e per dimostrare a tutti di essere una persona migliore rispetto a quello che credono, ma anche per vendicarsi delle costrizioni avute in età giovanile, decide di andare a prendersi cura in Sicilia degli anziani genitori dando il cambio alla sorella dopo tanti anni.

In cartellone rimane invece Nosferatu. Il film diretto da Robert Eggers, si svolge nell’Ottocento in Germania. Il protagonista è un vampiro proveniente dalla Transilvania che si invaghisce ossessivamente di una giovane donna. Il vampiro non può fare a meno di perseguitare l’oggetto del suo desiderio, generando orrore e sangue... Nel cast Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe. Il film è un adattamento del celebre romanzo Dracula di Bram Stoker del 1897, la cui prima versione cinematografica fu quella di Friedrich Murnau, ‘Nosferatu il vampiro’ del 1922, a cui è seguito ‘Nosferatu il vampiro’ del 1979 di Werner Herzog con il ruolo di protagonista affidato a Klaus Kinski.

Ancora in programma anche Diamanti, di Ferzan Özpetek. Un regista convoca le attrici con cui ha lavorato maggiormente nella propria carriera per realizzare un film sulle donne Una volta radunate le artiste, inizia a osservarle, a studiarle e a farsi ispirare da loro, finendo con la mente in un’altra epoca, nel passato, dove l’aria è riempita dal rumore delle macchine da cucire in un luogo affollato da sole donne. In questa sartoria cinematografica con a capo due donne, gli uomini ricoprono solo piccoli ruoli marginali e il cinema che prevale è ovviamente quello che dà più lavoro, ossia il cinema di costume. Nel cast, ovviamente in gran parte al femminile, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata e Geppi Cucciari.

Resta, infine, anche Sonic 3. Il film diretto da Jee Fowler, è il terzo capitolo incentrato sull’a-lieno blu protagonista dell’omonimo viedogioco e simile a un riccio, con il potere della supervelocità. In questo terzo capitolo Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta. Il regista Jeff Fowler torna insieme a un cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally e Lee Majdoub, mentre Keanu Reeves si unisce alla squadra nel ruolo di Shadow the Hedgehog.