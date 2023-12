In scena al Testori c’è ’Family, a modern musical comedy’

Al teatro Testori di Forlì sarà in scena questa sera alle ore 20,30, una produzione di Elsinor dal titolo ‘Family, a modern musical comedy’ , scritta, musicata e diretta da Gipo Gurrado, con le coreografie di Maja Delak e interpretata da Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet, Paola Tintinelli. Al centro del racconto c’è una famiglia e la drammaturgia dello spettacolo si sviluppa in una serie di canzoni, alcune corali e scritte per coinvolgere più personaggi, altre ideate come veri e propri monologhi cantati. Biglietti: intero 16 euro, ridotto (under 25, over 65, Cral e convenzioni) 12 euro, ridottissimo (studenti scuole superiori) 10 euro, gruppi (almeno 15 persone) 8 euro. A questi prezzi si aggiunge una recentissima novità: il pacchetto Family, ovvero se si prenotaacquista per 3 o più biglietti si ha l’accesso al ridotto 10 euro.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente ai numeri 0543.722456 e 375.8349548 o scrivendo una mail a progetti.teatrotestori@elsinor.net.

r.r.