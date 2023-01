In scena ‘Il vecchio, il mare’ tratto da Hemingway

La stagione ‘Favole’ prosegue al teatro Il Piccolo di Forlì con lo spettacolo ‘Il vecchio, il mare’ che sarà messo in scena dalla Compagnia I guardiani dell’oca domani alle ore 16. Liberamente tratto dal libro di Hernest Hemingway, con la regia di Zenone Benedetto, interprete sul palco assieme a Tiziano Feola, con pupazzi di Ada Mirabassi, il testo narra la storia del vecchio Santiago che pescava da solo in una piccola barca a vela. Erano però già trascorsi oltre due mesi da quando aveva pescato l’ultimo pesce e la gente del luogo pensava che ormai Santiago non fosse più in grado di pescare grandi pesci e che ormai la sfortuna si fosse accanita contro di lui. Ma in suo aiuto viene il giovane Manolo con cui andrà a pescare un enorme pesce spada combattendo contro gli squali e dimostrando così a tutti di avere la forza di continuare e vincere la sfida del mare. ‘Il vecchio, il mare’ fa scoprire i segreti del mare e le tante emozioni che questo comporta. Il mare è sofferenza, ma anche riscatto e nella storia crea una forte solidarietà tra il vecchio e il giovane Manolo: un percorso di vita che non è mai privo di luce.

Biglietti: 5 euro. Info e prenotazioni telefoniche: 0543.26355 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (ore 10-13 e 16-18) e al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 15. Biglietti online su Vivaticket.

Rosanna Ricci