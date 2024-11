In scena ‘Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco’

Parte sabato a Galeata, alle 21,15, la stagione di prosa al Teatro comunale Zampighi promossa dal Comune e curata dalla DireFare sas con ‘Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco’ della compagnia Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto.

Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, sopravvissuti all’Inquisizione, ripiegano sul poco onorifico mestiere dei saltimbanco, ma giunge, inaspettata, l’occasione per riscattarsi. Recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta.

Si assiste dunque ad una originale "prova aperta", dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

"Tra commedia dell’arte, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico chiamato a volte a dare una mano sul palcoscenico – scrivono i curatori – si ride dal primo all’ultimo minuto in questo allestimento rutilante e rocambolesco nella Venezia del 1754 in subbuglio per la notizia che Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. La coppia di ciarlatani dai trascorsi burrascosi, viene incaricata così di dare spettacolo in onore del futuro re. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena e soprattutto trovare la Giulietta giusta, ‘casta e pura’. Shakespeare diventa, per noi, materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco, attraverso il Teatro Popolare, le grandi passioni dell’uomo".

Soggetto originale di Marco Zoppello, regia di Marco Zoppello con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello.

Info e campagna abbonamenti: 376.1224452. Ingresso: intero 15 euro; ridotto 13 euro. Abbonamento a 6 spettacoli 65 euro.

o.b.